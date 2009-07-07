Комиссия ВР «по Луценко» ищет, кто слил министра немецкой газете

Председатель Временной следственной комиссии по инциденту с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне Роман ЗАБЗАЛЮК (фракция БЮТ) допускает, что отчет комиссии парламент заслушает в конце сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам Р.ЗАБЗАЛЮКА, «учитывая, что на сегодняшнем заседании ВСК мы выяснили, что необходимо дополнительно серьезно изучать ситуацию, скорее всего, выводы комиссии будут предоставлены Верховной Раде Украине в конце сентября».

Он отметил, что сейчас необходимо получить объяснение от Службы безопасности Украины, от Министерства иностранных дел Украины, в частности, о «серьезной утечке информации с грифом «для служебного пользования», в частности, из Министерства иностранных дел».

Р.ЗАБЗАЛЮК добавил, что сейчас «остается загадкой», кто предоставил информацию об инциденте, которая была распространена газетой «Билд».

Он не исключил, что члены ВСК встретятся с журналистами этой газеты, чтобы выяснить данный вопрос.