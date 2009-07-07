Луценко хотел судиться с послом Украины в Германии, но передумал

Министр внутренних дел Юрий Луценко подготовил иск к послу Украины в Германии Натальи Зарудной относительно инцидента во Франкфурте, но передумал его подавать.

Об этом он заявил на заседании следственной комиссии во вторник.

По словам министра, иск касается опровержения недостоверной информации, предоставленной Зарудной в ответ на запрос МИД.

В частности Луценко не устраивает информация, которая подается как факт, что и его, и сына не допустили на борт самолета из-за алкогольного опьянения, что Луценко были выдвинуты обвинения в нарушении общественного порядка, нанесении обид и т.д., что была договоренность о прекращении уголовного дела на самом высоком уровне, а также, что министр согласился с действиями немецкой стороны.

"В принципе, готов иск на госпожу посла Украины в Германии относительно того, что информация, содержащаяся в ее официальном ответе, не соответствует действительности, однако я сомневаюсь, что подобает министру внутренних дел подавать на посла своего государства в суд", - заявил Луценко.

Он добавил, что общался с Зарудной по телефону и выразил надежду, что она на заседании ВСК опровергнет недостоверную информацию.

"Я надеюсь, что она скажет то же самое, что и мне по телефону, а именно, что она, не будучи на месте события, слишком быстро подготовила это письмо, которое содержит существенные ошибки, и на этом дело иссякнет, ибо продолжать судебные тяжбы между государственными институтами я считаю невозможным", - заявил министр.

Украинская правда