Черновецкий опять поднимает тарифы на коммунальные услуги

Киевская городская государственная администрация утвердила новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей, которые будут введены с 1 августа этого года.

С текстом соответствующего распоряжения “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей воды и водоотвода для бюджетных учреждений и других потребителей” №758 от 30 июня 2009 г. можно ознакомиться на официальном сайте муниципальной газеты «Крещатик».

Настоящим документом признаны утратившими действие, с момента введения в действие тарифов, распоряжения относительно новых тарифов на ЖКУ для юридических лиц с 1 июня 2009 г., а именно распоряжение от 29 апреля 2009 г. №519 “О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей (с изменениями и дополнениями, внесенными распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 27.05.2009 №619) и №517 “Об установлении согласования тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотвода холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей”.

В соответствии с последним распоряжением, тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод для небюджетных организаций установлены на уровне 5,54 грн. за 1 куб. м; для бюджетных - 4,59 грн. за 1 куб. м (было 2,82 грн. за 1 куб м - для бюджетных учреждений; 4,50 грн. – другие потребители, с 1 июня предлагалось установить 4,88 грн. за 1 куб. м как для бюджетных организаций, так для других потребителей – УНИАН).

КГГА установила разные тарифы на горячее водоснабжение и отопление для указанных групп потребителей в зависимости от того, какой зоне обслуживания - ЗАО «ЭК «Дартеплоцентраль» (бывшая «Укр-Кан-Пауэр») или АК «Киевэнерго» – принадлежат теплопункты, обслуживающие здания бюджетных учреждений и других юридических лиц.

Тарифы на отопление для коммерческих организаций, расположенных в зоне обслуживания «Киевэнерго», утверждены в размере 20,78 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон, в зоне обслуживания «Дартеплоцентраль» - 11,15 грн. за 1 кв. м; для бюджетных организаций - 15,04 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади - в зоне «Киевэнерго» и 8,74 грн. за 1 кв. м - в зоне «Дартеплоцентрали» (было 5,38 грн. за 1 кв. м для обеих групп юрлиц, а с 1 июня для бюджетных организаций и др. юрлиц предлагалось в зоне «Киевэнерго» установить 11,63 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц; в зоне «Дартеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м - УНИАН).

Тарифы на централизованное снабжение горячей воды (при наличии в помещении средств учета) и отведение для коммерческих организаций в зоне «Киевэнерго» установлены в размере 45,33 грн. за 1 куб. м, в зоне «Дартеплоцентрали» - 27,29 грн. за 1 куб. м.; для бюджетных учреждений, которые находятся в зоне «Киевэнерго», - 33,41 грн. за 1 куб. м. и 21,65 грн. за 1 куб. м в зоне «Дартеплоцентрали» (было для бюджетных учреждений 14,89 грн., для других потребителей - 16,57 грн., а с 1 июня предлагалось ввести тариф в размере 27,07 грн. за 1 куб. м для обеих групп потребителей в зоне «Киевэнерго» и 23,84 грн. за 1 куб. м - в зоне обслуживания «Дартеплоцентраль» - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 1 мая с.г. столичная власть в спецвыпуске муниципальной газеты «Крещатик» обнародовала распоряжение от 29 апреля с.г. за №№516, 517, 518, 519 и 520 о новых тарифах на жилищно-коммунальные услуги для населения, бюджетных учреждений и других потребителей, которые вводятся в Киеве с 1 июня 2009 г.

Распоряжение №520 «О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» №516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения» и №518 «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий» остаются действующими. Ими предусмотрено проведение первого этапа повышения тарифов на ЖКУ к экономически обоснованному уровню. В соответствии с этими решениями, стоимость услуг вырастет приблизительно на 50%.

Ранее и.о. председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения и коммунальные услуги для юридических лиц предусматривается довести до экономически обоснованного уровня в 3-4 этапа до июля 2010 года.