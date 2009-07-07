Литвин дает шанс Партии регионов

Литвин предлагает в четверг рассмотреть два законопроекта о повышении социальных выплат

Киев. 7 июля. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает в четверг рассмотреть на заседании парламента два законопроекта о повышении социальных выплат, на чем настаивает фракция Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам.

По словам В.ЛИТВИНА, он предложил в четверг рассмотреть в парламенте два законопроекта, касающиеся повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

«Я им даю шанс (фракции Партии регионов) выйти красиво из ситуации», - сказал он.

Председатель ВР добавил, что «сейчас лишь пришло прозрение, что предложили и что ожидает владельцев предприятий в связи с повышением заработной платы». Он добавил, что уже сегодня ряд частных предприятий не может выплачивать работникам зарплату, а ситуация будет еще хуже, когда уровень зарплат будет повышен.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете предложил провести тайное голосование в парламенте относительно поддержки нынешней ситуации в ВР, чтобы определить, кто готов идти на досрочные парламентские выборы.

Спикер считает, что «более 400 народных депутатов выскажутся за то, чтобы парламент работал, поскольку уже сегодня народные депутаты благодарят, что хоть на таком уровне поддерживается и теплится хоть что-то в этой Верховной Раде».

В.ЛИТВИН отметил, что предложил депутатам, которые входят в коалицию, но не поддерживают блокирование трибуны, высказаться по поводу этого, но в ответ услышал: «Я хочу попасть в списки на следующих выборах».

Председатель ВР подчеркнул, что только сегодня рабочая группа начала серьезно работать, поскольку сначала на ее заседаниях или говорилось о невозможности решения вопроса о повышении прожиточного минимума, или разговор шел «просто о жизни».

Как сообщал УНИАН, сегодня пленарное заседание Верховной Рады Украины не было открыто из-за блокирования членами фракции Партии регионов трибуны и президиума. Они требуют рассмотреть законопроект о повышении уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

В то же время на заседании Согласительного совета не были достигнуты договоренности относительно выхода из ситуации.

Сегодня, 7 июля, Александр ЕФРЕМОВ заявил, что до завтра эксперты подготовят предложения относительно источников финансирования предложенных Партией регионов повышенных социальных стандартов.

«Мы поставили задачу, чтобы наши специалисты за ночь отработали законопроект, где были бы отображены источники финансирования повышенного минимального прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также сообщил, что завтра заседание парламента начнется с проведения Согласительного совета.