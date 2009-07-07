Литвин: фракция Регионов пытается вручить талон на галоши

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не будет закрывать в пятницу, 10 июля, сессию парламента, если фракция Партии регионов будет продолжать блокировать трибуну ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос, не лучше ли дождаться пятницы и закрыть сессию, поскольку фракция Партии регионов готова дать возможность это сделать.

В.ЛИТВИН отметил: «Нет, не будем закрывать сессию». По его словам, сегодня уже собираются подписи для проведения внеочередных заседаний парламента. Он подчеркнул, что Партия регионов настаивает на положительном голосовании законопроекта о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

По словам В.ЛИТВИНА, на Согласительном совете он сказал представителям этой фракции: «А может, вам, сейчас еще провести инаугурацию нового Президента Украины?».

В.ЛИТВИН подчеркнул необходимость нахождения компромиссов, то, чтобы были сделаны реальные расчеты необходимых средств для реализации данной инициативы и источников финансирования дополнительных расходов из бюджета. По его словам, на сегодня фракция Партии регионов, по сути, занимается тем, что «пытается вручить талон на галоши, а галош нет».

Он также отметил, что должно быть найдено общее решение и разблокирована работа парламента. По его словам, парламент не может работать в ситуации, когда все время выдвигаются какие-то ультиматумы.

Как заявил председатель ВР, «или она не будет вообще работать, или пусть себе найдут другого проводника». «Хватит, критическая черта пройдена», - добавил В.Литвин.