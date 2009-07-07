В ПР говорят, что работа вместо каникул их не пугает

Фракция Партии регионов собрала подписи для проведения внеочередного заседания парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, «на данный момент дата проведения такого заседания остается открытой».

Он подчеркнул, что фракцию Партии регионов «не пугает работа в каникулярный период». При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что фракция Партии регионов готова работать, но чтобы эта «работа была конструктивной, а не то, что делает, к примеру, БЮТ, когда собирает внеочередные сессии». «Это выглядит смешно», - добавил А.ЕФРЕМОВ.

По словам депутата, принятие закона о повышении прожиточного минимума не вызовет большой инфляции. Он также отметил, что Партия регионов может предоставить правительству варианты возможных источников финансирования закона.

"Если необходимость будет, то мы созовем внеочередное заседание или внеочередную сессию Верховной Рады Украины, но мы будем настаивать и добьемся того, чтобы этот закон (о повышении зарплаты и пенсии) был принят и вступил в действие с 1 июля 2009 года независимо от того, что правительство всячески затягивает этот процесс", - добавил депутат от Партии регионов Михаил Папиев.