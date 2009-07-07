Регионалы блокируют пустую Раду

Депутаты, не дождавшись начала сегодняшнего пленарного заседания, покидают сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в 13.20 в сессионный зал вошли руководители фракций и непосредственно в зале провели краткосрочные заседания фракций.

После этого депутаты четырех фракций – НУ-НС, БЮТ, Блока Литвина и КПУ – постепенно покинули зал заседаний.

Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать президиум, трибуну и ложу правительства.