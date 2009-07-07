Заседания Верховной Рады сегодня не будет

Заседание Верховной Рады Украины сегодня не будет проводиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что сегодня и «за ночь» эксперты подготовят предложения относительно источников финансирования предложенных Партией регионов повышенных социальных стандартов.

«Мы поставили задачу, чтобы наши специалисты за ночь отработали законопроект, где были бы отражены источника финансирования повышенного минимального прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он также сообщил, что завтра заседание парламента начнется с проведения Согласительного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня пленарное заседание Верховной Рады Украины не было открыто из-за блокирования членами фракции Партии регионов трибуны и президиума.

В то же время на заседании Согласительного совета не были достигнуты договоренности относительно выхода из ситуации.

Вчера, 6 июля, А.ЕФРЕМОВ заявил, что “регионалы” будут блокировать работу Верховной Рады, если сегодня не будет рассмотрен законопроект о повышении уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.