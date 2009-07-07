Обама вспомнил в Москве об Украине и Грузии

Президент США Барак ОБАМА заявляет, что США не будут навязывать ни одной стране вступление в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Москве перед студентами Российской экономической школы.

«Америка никогда не навяжет другой стране какую-то систему безопасности. Если какая-то страна хочет стать членом НАТО, то большинство населения этой страны должны на это согласится, она должна содействовать миссиям Альянса и осуществить реформы», - сказал Б.ОБАМА.

По его мнению, государства должны иметь возможность выбирать своих лидеров, иметь устойчивые границы и независимую внешнюю политику.

«Любая система, которая отказывается от таких прав на границы и так далее, приведет к анархии и это включает такие страны как Грузия и Украина», - сказал Президент США.

Б.ОБАМА уверен, что НАТО должно сотрудничать с Россией, а не искать конфронтации с ним.

По его словам, США будет содействовать развитию демократии в мире и уважению суверенитета стран. «Это должно быть основой миропорядка», - подчеркнул он.