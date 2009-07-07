В ВР транслируют празднование Ивана Купала

По состоянию на 12.20 пленарное заседание Верховной Рады Украины не открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов продолжает блокировать трибуну и президиум, а на Согласительном совете не было достигнуто никаких договоренностей о выходе из ситуации.

В кулуарах парламента на видеотабло транслируется празднование Ивана Купала.