В ВР транслируют празднование Ивана Купала
12:20, 07 июля 2009Политика
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Регионалы не притомились
По состоянию на 12.20 пленарное заседание Верховной Рады Украины не открыто.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов продолжает блокировать трибуну и президиум, а на Согласительном совете не было достигнуто никаких договоренностей о выходе из ситуации.
В кулуарах парламента на видеотабло транслируется празднование Ивана Купала.
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