В ВР транслируют празднование Ивана Купала

12:20, 07 июля 2009
Политика
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Регионалы не притомились

По состоянию на 12.20 пленарное заседание Верховной Рады Украины не открыто.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция Партии регионов продолжает блокировать трибуну и президиум, а на Согласительном совете не было достигнуто никаких договоренностей о выходе из ситуации.

В кулуарах парламента на видеотабло транслируется празднование Ивана Купала.

 

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