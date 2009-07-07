У СБУ нет информации о выезде Лозинского за границу

Служба безопасности Украины не располагает информацией о том, что бывший народный депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ, обвиняемый в нанесении Валерию Олийныку тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть, мог выехать за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы не исключаем (что В.ЛОЗИНСКИЙ мог покинуть Украину – УНИАН). Мы работаем на территории нашего государства и продолжаем меры (по розыску В.ЛОЗИНСКОГО). Нет информации о его выезде за границу», - сказал он.

При этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день свидетели со стороны погибшего по этому делу доставлены в Генпрокуратуру, где дают показания.

При этом он отметил, что преступление раскрыто, не исключив, что в ближайшее время Генеральная прокуратура обнародует результаты расследования.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб 16 июня в результате столкновения с бывшим народным депутатом В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области.

По этому факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.121 «Преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего”

6 июля Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему начальнику Голованевского райотдела милиции М.КОВАЛЬСКОМУ и экс-прокурору Голованевского района Евгению ГОРБЕНКО.