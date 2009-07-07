Ляшко подозревает, почему регионалы не дают работать на самом деле

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО не видит перспектив для проведения сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам.

По словам депутата, такой вывод он делает из результатов заседания рабочей группы, которая рассматривает вопрос относительно возможности повышения размера прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

О.ЛЯШКО добавил, что сегодня, во время третьего заседания этой рабочей группы, никакие договоренности не были достигнуты. По его словам, фракция Партии регионов настаивает на необходимости повышения прожиточного минимума. Как сообщил О.ЛЯШКО, председателю Верховной Рады передано письмо с подсчетом средств, необходимых для этого. По его словам, по подсчетам Партии регионов, необходимо дополнительно потратить 15 млрд. 600 млн. грн.

Он сообщил, что представитель фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ предлагает следующие источники финансирования: 3 млрд. грн. - от перевыполнения доходной части бюджета, 4,8 млрд. грн. – перераспределение остатка Стабилизационного фонда, 11,5 млрд. грн. – средства из кредита Международного валютного фонда.

О.ЛЯШКО утверждает, что, по подсчетам Министерства финансов, которые предоставлены рабочей группе, необходимая сумма для реализации предложенного Партией регионов законопроекта составляет 48 млрд. грн. По его словам, Минфин указал на нереальность источников, предложенных Н.АЗАРОВЫМ.

Как сообщил О.ЛЯШКО, в четверг, независимо от того, будут ли достигнуты договоренности на заседании рабочей группы, на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении будет ставиться законопроект, предложенный Партией регионов, и в первом чтении – законопроект, предложенный Олегом ЗАРУБИНСКИМ (фракция Блока Литвина) относительно повышения прожиточного минимума с 2010 года.

По мнению О.ЛЯШКО, действительной причиной блокирования трибуны парламента «является нежелание Партии регионов голосовать за отмену депутатской неприкосновенности».