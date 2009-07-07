Яценюк расшифровал свои бигборды

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что не работает с политтехнологами.

Об этом он сказал вчера в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопросы о его сотрудничестве с «тремя российскими политтехнологами, которые являются авторами идеи об Украине трех сортов».

«Я никогда не работал с политтехнологами, мне никогда не писали докладов, текстов, поэтому у меня ничего никогда не пропало на суфлере», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, «не может лидер работать под дудку политтехнологов». При этом политик добавил, что советуется со многими людьми, поскольку «таким является процесс принятия решений».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что он «не российский и не проамериканский проект, а ЯЦЕНЮК – это украинский проект».

Он напомнил, что «история о ФИРТАШЕ (речь идет о заявлениях о якобы финансировании бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ гражданского движения «Фронт перемен», который возглавляет А.ЯЦЕНЮК – УНИАН) была рассказана премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО».

«Я так понимаю, что она об этом знает. Если ФИРТАШ передал какие-то деньги ТИМОШЕНКО для ЯЦЕНЮКА, то пусть ТИМОШЕНКО внесет их на счет «Фронта премен», и я публично об этом скажу», - сказал он.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК убежден, что против него «будет бороться и Ю.ТИМОШЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧ, поскольку старая консервативная часть никогда не сдаст власть».

Как отметил один из присутствующих на эфире политтехнологов, бигборды с агитацией за А.ЯЦЕНЮКА очень странные, поскольку сверху написано «Врятуємо Україну», а внизу - «Арсеній», а «по латыни «арсен» - это серая металлическая ядовитая субстанция». Политтехнолог спросил, не означает ли это, что «Фронт перемен» «будет спасать Украину мышьяком»?

В ответ А.ЯЦЕНЮК отметил, что на плакатах нарисовано то, что «реально есть в Украине, поскольку в стране сегодня пограничное состояние, и мы на грани экономического коллапса и политического противостояния». При этом политик подчеркнул, что «в таблице Менделеева речь идет об арсениуме, а не об «арсене», напомнив, что «когда-то именно мышьяком лечили, следовательно мы вылечим всех, кого надо вылечить».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что во время избирательной кампании хочет «зарисовать и бело-голубой, и оранжевый цвет двумя ведрами краски – голубым и желтым, поскольку у нас в Украине больше нет других цветов».