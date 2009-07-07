Колесников думает, что в сентябре Луценко может получить «по морде»

Партия регионов продолжит блокирование трибуны парламента, пока не будут выполнены ее кадровые и социальные требования.

Об этом заявил Борис Колесников в эфире 5 канала.

"Наши требования состоят из двух блоков. Один – социальный, другой – административно назначенческий. Если наши требования выполнены не будут, парламент работать не будет", - сказал депутат.

Вместе с тем он заверил, что Партия регионов даст закрыть сессию.

На вопрос, почему партия не дает назначить министров, Колесников отметил, что есть и.о. министра иностранных дел и "сейчас не вторая мировая война, когда его легитимность так необходима".

На замечание, что в 2007 году Виктор Янукович выступал против блокирования трибуны как метода борьбы, Колесников отметил, что других рычагов у них нет.

Что касается социальных выплат, то он напомнил, как в 2007 году Януковича через решение КС заставляли найти 70 миллиардов для детей войны, тогда как нынешнее правительство не может найти 10 миллиардов.

"Реальные доходы не дают сегодня возможности приобрести самое необходимее. Вы помните, как в 2007 году Луценко на 18 гривен покупал мясо. На 18 гривен ему сегодня дадут 200 грамм, а сентябре-декабре могут дать по морде", - предупредил депутат.

Он также напомнил клип Тимошенко о бензине по 3 гривны. "Помните было "верните, Юлю по три гривны", а сейчас по семь гривен бензин", - отметил Колесников.

Украинская правда