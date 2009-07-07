Партия регионов заблокировала Раду

Фракция Партии регионов блокирует трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на трибуне размещен плакат с надписью: «Алкоголиков и националистов – в отставку!». Сзади президиума – плакат: «Партия регионов защитит социальные гарантии людей», а в правительственной ложе - «Министры подождут, сначала помогите людям».

На данный момент в сессионном зале ВР находятся только народные депутаты от Партии регионов.