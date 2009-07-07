Балога отменил съезд «Единого Центра» - СМИ

Партия «Единый Центр», неформальным лидером которой является экс-глава Секретариата Президента Виктор Балога, отменила съезд, который должен пройти 11 июля. Об этом сообщил «Делу» источник в политсовете партии. Съезд был перенесен на осень. Главной причиной переноса стало то, что Виктор Балога еще не решил, принимать ли ему участие в президентских выборах.

Глава полисовета партии, народный депутат Игорь Криль подтвердил информацию о том, что съезд перенесен на неопределенное время, но назвал другие причины. «Мы планировали провести партийный съезд 11 июля, исходя из назначенной даты выборов президента — 25 октября, но поскольку первый тур решили провести 17 января, мы подстроимся под эту дату и проведем съезд в сентябре», — отметил Криль. По его словам, окончательную дату съезда определит политсовет.

Вместе с тем Криль дал понять, что партия окончательно не решила, как ей действовать на президентских выборах. «То ли мы выдвинем своего кандидата, то ли поддержим кого-то — не столь важно. Мы в первую очередь будем руководствоваться интересами страны, а во вторую — выгодами для партии», — утверждает Криль.