Вакарчук аннулировал лицензии 4 вузов
Брали студентов без сертификатов ВНО
Государственная аккредитационная комиссия под председательством министра образования Ивана ВАКАРЧУКА аннулировала лицензии высшим учебным заведениям, которые набирали студентов без сертификатов внешнего независимого оценивания.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Так, за нарушение условий приема, а именно: зачисление на обучение без сертификатов УЦОКО, или с сертификатом с баллом, меньше 124, лицензии аннулированы 4 вузам.
В частности, Никопольский филиал Европейского университета за грубое нарушение условий поступления лишен права обучать студентов по специальности "Учет и аудит". Проверка департамента высшего образования МОН установила, что в прошлом году сюда можно было поступить без сертификатов независимого оценивания.
Не соблюдали условия поступления и в Криворожском филиале Европейского университета. Сюда в прошлом году на заочную форму по специальности "Экономика предприятия" зачислен один студент, в сертификате УЦОКО которого не было нужных 124 баллов. Решением ГАК аннулирована лицензия на подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра по направлению "Экономика предприятия".
Похожее нарушение зафиксировано в еще одном криворожском вузе. В Институт делового администрирования зачислены 4 человека с сертификатом УЦОКО ниже 124 баллов. Теперь проверкой деятельности института занимается МВД и прокуратура. В учебное заведение направлена комиссия для проведения комплексной проверки.
Такое же наказание ожидает "Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства". Студентами этого вуза стали 11 человек, которые имели сертификаты по украинскому языку и литературе меньше 124 баллов. Прием был осуществлен на основании медицинских справок о пребывании на стационарном лечении во время проведения ВНО по украинскому языку и литературе. Сертификаты абитуриенты не подавали, поэтому приемной комиссией высших учебных заведений было принято решение о проведении вступительного экзамена по украинскому языку и литературе.
Все студенты вузов, лицензии которых аннулированы, будут переведены в другие высшие учебные заведения, подчеркнули в Минобразования.