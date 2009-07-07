Вакарчук аннулировал лицензии 4 вузов

Государственная аккредитационная комиссия под председательством министра образования Ивана ВАКАРЧУКА аннулировала лицензии высшим учебным заведениям, которые набирали студентов без сертификатов внешнего независимого оценивания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Так, за нарушение условий приема, а именно: зачисление на обучение без сертификатов УЦОКО, или с сертификатом с баллом, меньше 124, лицензии аннулированы 4 вузам.

В частности, Никопольский филиал Европейского университета за грубое нарушение условий поступления лишен права обучать студентов по специальности "Учет и аудит". Проверка департамента высшего образования МОН установила, что в прошлом году сюда можно было поступить без сертификатов независимого оценивания.

Не соблюдали условия поступления и в Криворожском филиале Европейского университета. Сюда в прошлом году на заочную форму по специальности "Экономика предприятия" зачислен один студент, в сертификате УЦОКО которого не было нужных 124 баллов. Решением ГАК аннулирована лицензия на подготовку специалистов образовательно-квалификационного уровня бакалавра по направлению "Экономика предприятия".

Похожее нарушение зафиксировано в еще одном криворожском вузе. В Институт делового администрирования зачислены 4 человека с сертификатом УЦОКО ниже 124 баллов. Теперь проверкой деятельности института занимается МВД и прокуратура. В учебное заведение направлена комиссия для проведения комплексной проверки.

Такое же наказание ожидает "Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства". Студентами этого вуза стали 11 человек, которые имели сертификаты по украинскому языку и литературе меньше 124 баллов. Прием был осуществлен на основании медицинских справок о пребывании на стационарном лечении во время проведения ВНО по украинскому языку и литературе. Сертификаты абитуриенты не подавали, поэтому приемной комиссией высших учебных заведений было принято решение о проведении вступительного экзамена по украинскому языку и литературе.

Все студенты вузов, лицензии которых аннулированы, будут переведены в другие высшие учебные заведения, подчеркнули в Минобразования.