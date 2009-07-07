Ющенко: президентские выборы-2010 важнее, чем выборы 2004 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что президентские выборы в Украине 2010 года являются более важными для страны, чем выборы 2004 года.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью австрийскому изданию «Ди Прессе», которое опубликовано на сайте Президента Украины.

“Выборы 2010 года важнее, чем состоявшиеся во время Революции 2004 года. Тогда господствовала ясность в разграничении двух систем оценок. Мы боролись не за победу, а за честные выборы и уважение к закону”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Сегодня же, по его словам, “мы видим, что корпоративные интересы ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА могут доминировать на выборах”.

По мнению В.ЮЩЕНКО, “ни один из них не думает, куда будет идти Украина с такими ценностями". “Вместо этого они сосредоточились на изменениях к Конституции, являющихся угрозой для достижений демократии”, - отметил Президент Украины.