Виктор Янукович прибывает в Луганск

Завтра в 15 часов в Луганск прибывает лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщил члену политсовета Луганской областной организации Партии регионов Владимир ИВАНОВ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ собирается встретиться с активом партии и депутатским корпусом области, а также принять участие в митинге на Театральной площади Луганска, который начнется в 17.30.

Кстати, завтра в 12 часов состоится первое заседание сессии Луганского областного совета пятого созыва, в который прошло 100 представителей Партии регионов. Предварительно “регионалы” сегодня уже собирались и приняли решение о том, что будут рекомендовать на должность председателя областного совета Валерия ГОЛЕНКО, который был заместителем Виктора ТИХОНОВА.

Всего в Луганский областной совет избрано 120 депутатов.