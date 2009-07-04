День флота Украины отметили автопробегом

В Севастополе сегодня состоялся автопробег, посвященный Дню флота Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие около 30 владельцев авто, в том числе приехавшие из Киева первый командующий Военно-Морских Сил Украины вице-адмирал запаса Борис КОЖИН, председатель Союза офицеров Украины Вячеслав БИЛОУС, депутат Севастопольского городского совета Алексей КИСЕЛЕВ, представители Донецкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей, активисты Севастопольской организации Союза офицеров Украины.

Стартовав у памятника Петру Конашевичу-Сагайдачному, участники пробега проехали несколькими главными улицами города до площади Нахимова, где возложили цветы у Вечного огня на Мемориале героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах, а также к памятному знаку «10 лет Военно-Морским Силам Украины». Автопробег завершился митингом и возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Участники автопробега возле памятника великому поэту спели гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, завтра, 5 июля, в Севастополе пройдут основные мероприятия, посвященные Дню флота Украины, в которых также планируется участие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.