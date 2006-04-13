Омельченко и Черновецкий встретились в суде на 15 минут

Кандидаты на должность Киевского городского председателя Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ приняли участие в заседании Апелляционного суда Киева, который рассматривает апелляционную жалобу доверенных лиц городского председателя столицы А.ОМЕЛЬЧЕНКО о признании недействительными выборов мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось в 16.00.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ появился в зале суда через 40 минут после начала заседания, а его оппонент на выборах – А.ОМЕЛЬЧЕНКО - в 17.35.

Во время заседания обе стороны отстаивали свои интересы и настаивали, в частности представители со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, что его избирательная кампания проходила без каких-либо нарушений, в том числе без подкупа избирателей.

В свою очередь представители в суде А.ОМЕЛЬЧЕНКО отмечали противоположное, приводя в подтверждение своих слов соответствующие факты.

После того, как Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ появился в зале суда, ему как третьему лицу было предоставлено слово. Так, в частности, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я уважаю суд, и то решение, которое вы примете, мной будет воспринято и душой, и сердцем».

При этом он добавил, что на протяжении последних 4 лет он пытался помочь киевлянам «и никогда никто не обвинил меня, что я подкупал избирателей».

Обвинения, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, которые сегодня раздаются со стороны его оппонента по избирательной кампании на должность городского председателя Киева, он расценивает как оскорбление.

«Я хочу категорически с полной ответственностью отметить, я никогда никому не предлагал ни одного пайка, ни одной копейки… в избирательной кампании», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопрос А.ОМЕЛЬЧЕНКО относительно распространения командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО листовок, в которых предоставлялась потенциальным избирателям гарантия личного приема и материальная поддержка со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в случае избрания его на должность мэра Киева, последний также это категорически отрицал. Вместе с тем он не смог объяснить, каким образом в экземпляре листовки, которую А.ОМЕЛЬЧЕНКО продемонстрировал суду, указана фамилия, имя и отчество определенного лица, фото Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его подпись, а также содержится официальный тираж 50 тыс. экземпляров, в то время как листовка имеет №217995. Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не дал ответа, не за средства ли внеизбирательного фонда эти листовки печатались.

Выступая в суде, А.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что, по его мнению, «Шевченковский суд не изучил в совершенстве в полном объеме (материалы, которые были предоставлены на рассмотрение суда – УНИАН), и поэтому решение Шевченковского суда не устраивает меня, моих доверенных лиц, моих юристов».

Кроме того, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что «подобная карточка» распространена Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ за 10-12 дней до начала дня голосования, и, по его убеждению, “содержание этой карточки является ничем иным как подкупом избирателей».

В свою очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на вопрос в настоящее время действующего мэра и его представителей в суде не смог дать ответа, является ли Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ лидером блока, который носит его имя, когда был создан этот блок и принимал ли этот блок какое-то участие в избирательной кампании мэра Киева.

В то же время Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, отвечая в дальнейшем на вопросы, которые адресовались ему в зале суда, что он лично «контролировал каждую копейку своего избирательного фонда».

После того как стороны – участницы судебного процесса - перешли к дебатам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и А.ОМЕЛЬЧЕНКО покинули зал суда.

На вопрос журналистов относительно хода судебных событий, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что он не получил за 15 мин. пребывания в судебном зале ни одного четкого ответа на свои вопросы со стороны Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. На уточняющий вопрос, считает ли он рассмотрение дела объективным, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил: «Не могу сказать».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отвечая на вопрос журналистов относительно хода судебных событий, ответил: «Ничего это ему не даст, он проиграл. Очень страдает от того, что его не любят киевляне. Я ему ничем не могу помочь. Он (А.ОМЕЛЬЧЕНКО) должен был делать то, что делаю я».

Как сообщал УНИАН, по окончательным данным ГТИК, на выборах мэра Киева 26 марта 2006 года за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО проголосовали 457 тыс. 887 избирателей. За Виталия КЛИЧКО проголосовали 341 тыс. 249 избирателей, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлян. Не поддержали ни одного из кандидатов 73 тыс. 937 избирателей, принявших участие в голосовании.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО обжаловал результаты выборов Киевского городского председателя.

10 апреля Шевченковский райсуд Киева отказал в удовлетворении административного иска А.ОМЕЛЬЧЕНКО к Киевской ГТИК и третьему лицу - кандидату в мэры Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ – о признании выборов недействительными.

А.ОМЕЛЬЧЕНКО подал апелляцию на это решение суда.

В то же время сегодня, 13 апреля, Шевченковский районный суд г. Киева по иску А.ОМЕЛЬЧЕНКО запретил Киевской городской территориальной избирательной комиссии проводить 14 апреля первую сессию новоизбранного Киевсовета.