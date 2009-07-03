Тимошенко говорит, что на повышение минимальной зарплаты денег нет

Повышение размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты, как того требует фракция Партии регионов, потребует дополнительно 37,5 млрд. грн. и приведет к существенному увеличению инфляции и дефицита бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Для того чтобы сделать то, что они предлагают, нужно 37,5 млрд. грн. в бюджет. Это по сути дела увеличить дефицит бюджета на 10%. Таких денег нет, это может привести к эмиссии и огромной инфляции. Я страну никогда в такую нестабильность не смогу забросить», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что инициатива Партии регионов является пиар-акцией и не может быть реализована в условиях кризиса.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что то, что в Украине вовремя выплачиваются действующие пенсии и зарплаты является большим достижением.

«Для нас сегодня было бы большой победой и достижением вовремя платить пенсии, зарплаты в том объеме, в котором они существуют», – сказала она, напомнив при этом, что бизнесмены от Партии регионов снизили зарплаты на своих предприятиях на 30-40%.

«Пусть они вначале в своем хозяйстве разберутся, своих сотрудников на своих когда-то «прихватизированных» заводах обеспечат зарплатой и не снижают ее, а потом пиар-акции устраивают в парламенте», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, сегодня, 3 июля, фракция Партии регионов блокировала президиум и трибуну Верховной Рады, требуя принятия на внеочередном заседании ВР закона о повышении зарплат и пенсий для самых бедных граждан страны.

Как сообщал УНИАН, 1 июля т.г. на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год относительно размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, касающийся размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВИМ. Принятие настоящего документа поддержало лишь 212 народных депутатов из 406. Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.