Партия Регионов ищет коалиции с блоками Литвина и Лазаренко

Днепропетровское областное отделение Партии регионов ведет переговоры о создании коалиции в Днепропетровском областном совете с Народным блоком Литвина, Блоком Лазаренко и Коммунистической партией Украины.

Об этом председатель Днепропетровского областного отделения Партии регионов Олег ЦАРЕВ сообщил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре.

«Партия регионов на выборах в облсовет оторвалась от остальных участников гонки в 2-3 раза. Но мы не получили необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать коалицию. Поэтому мы ведем переговоры, в первую очередь, с теми силами, которые ни во что не окрашены. Это Блок Литвина, Блок Лазаренко, КПУ», - сказал О.ЦАРЕВ.

Руководитель областной организации Партии регионов подчеркнул, что кадровые назначения будут зависеть от договоренности сторон. «Мы будем рассматривать распределение должностей не только с точки зрения квот, но и с точки зрения профессиональной подготовки представителей партий», - пояснил он.

Вместе с тем, О.ЦАРЕВ убежден, что Днепропетровский облсовет должен возглавить представитель Партии регионов, получившей наибольшую поддержку избирателей региона. «Я не исключаю, что мы выдвинем кандидатуру первого заместителя председателя Днепропетровского областного отделения Партии регионов Михаила РАЗГОНЯЕВА, который баллотировался по спискам партии под номером 7», - сообщил лидер областной организации. (Список Партии регионов на выборах в Днепропетровский облсовет возглавлял О.ЦАРЕВ. Однако, он не исключает, что может отказаться от мандата депутата областного совета в пользу мандата народного депутата Украины).

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровский облсовет войдут представители семи политических партий. Согласно протоколам о результатах голосования избирателей и с последующим распределением депутатских квот, 39 мест в Днепропетровском облсовете получила Партия регионов, 18 – Блок Юлии Тимошенко, 17 – Блок Лазаренко, 9 – партия «Народный Союз Наша Украина», 7 - Компартия Украины. По 5 депутатских мандатов получили блок Наталии Витренко «Народная оппозиция» и Народный блок Литвина.