Тимошенко продолжает кадровые чистки в бывшем ведомстве Винского

Правительство освободило от должностей трех заместителей министра транспорта и связи – Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО, Игоря УРБАНСКОГО и Леонида СЕРГИЕНКО.

Как сообщил УНИАН источник, близкий к Кабинету министров Украины, соответствующие решения приняты правительством 1 июля.

Напомним, О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ был назначен на должность в марте 2008 г., по совместительству с постом замминистра возглавлял Государственную администрацию связи, Л.СЕРГИЕНКО был назначен еще в 2006 г., позже по совместительству возглавил Государственную администрацию автомобильного транспорта Минтранссвязи. Как сообщил источник, соответственно, они уволены и с этих постов. Он добавил, что сегодня в Госсвязи был представлен новый глава – Николай ГОНЧАР.

И.УРБАНСКИЙ был назначен на должность замминистра транспорта и связи Украины в декабре 2007 г.

По имеющимся у УНИАН сведениям, И.УРБАНСКИЙ и Л.СЕРГИЕНКО на момент увольнения находились на больничном.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла решение об отстранении Иосифа ВИНСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины по представлению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. 24 июня на пресс-конференции И.ВИНСКИЙ сказал, что не исключает дальнейших увольнений в министерстве.

24 июня правительство уволило 1-го заместителя министра транспорта и связи Владимира РАБОТНЕВА.