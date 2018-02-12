В Кремле заявили, что достижение одинаковой оценки Украиной и РФ ситуации на Донбассе является "вторичным"

По словам пресс-секретаря президента РФ, первично - насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации Минских договоренностей.

В Кремле заявили, что одинаковая оценка Украиной и РФ ситуации на Донбассе «вторична», в третью годовщину подписания Минских соглашений «мало чем есть похвастаться».

Читайте такжеРФ хочет разменять Донбасс на Крым и создать на востоке инструмент влияния на Украину – посолКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как в столицах трактуют и называют конфликт - это скорее вторично. Первично насколько столицы готовы реализовывать и способствовать реализации Минских договорённостей», - сказал Песков, отвечая на вопрос как добиться одинаковойоценки в Киеве и Москве ситуации на Донбассе, когда одна сторона называет это российской аннексией, а вторая "внутриукраинским конфликтом".

При этом он заявил, что Москва была и остается стороной «гарантом, приверженной идеи полной реализации Минских договоренностей».

«К сожалению в годовщину подписания нам мало чем есть похвастаться, это нужно признать», - подчеркнул он.