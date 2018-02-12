Курченко поддерживает тесные деловые связи с людьми из окружения Порошенко - СМИ

Журналисты обнаружили, что взаимоотношения с так называемой "семьей" Януковича у приближенных к власти лиц и дальше продолжаются.

Вокруг приближенных к президенту Украины Петра Порошенко лиц назревает новый скандал. В этот раз есть прямые основания считать, что люди главы государства поддерживают товарно-денежные отношения с беглецом-младооллигархом Януковича Сергеем Курченко.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Все опять началось с известного телеканала Al Jazeera, который, кажется, взялся за украинскую властную верхушку всерьез. И распространил свое новое расследование о неуплате огромной суммы налогов, заработанных на перепродаже "Украинского медиа-холдинга".

Впрочем, журналистка ТСН Ольга Василевская провела собственное расследование и обнаружила, что взаимоотношения с так называемой "семьей" Януковича в приближенных к власти и дальше продолжаются.

Как утверждает "ТСН.Тиждень", есть доказательства, что приобретенный Курченко за бешеные деньги "Украинский медиа-холдинг" вновь возвращается прежним хозяевам - экс-главе Администрации президента Борису Ложкину и депутату от "БПП" Григорию Шверку. В частности, речь идет о радиостанции "Наше радио". ТСН установила связь между офшоркой, которая владеет этим активом и офшоркой бывшего главы президентской администрации Бориса Ложкина.

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Есть основания считать, что "Наше радио" стало разменной монетой, которой Курченко рассчитался за снятие ареста с УМХ в суде еще в 2015 году, когда ГПУ возглавлял Виталий Ярема. Арест был снят для того, чтобы Курченко мог оплатить свой кредит перед "Укрэксимбанком" в размере 160 миллионов долларов. Эта транзакция произошла со счетов так называемого "общака Януковича" - кипрских компаний, на счетах которых концентрировались ворованные в украинцев деньги.

Сейчас генпрокурор Юрий Луценко снова арестовал эти активы и пытается передать их в собственность государства. Генпрокуратура пока не предъявила подозрений нынешним чиновникам, замешанных в схеме. Но такой возможности не исключает.

"В случае, если будут добыты доказательства о причастности к легализации отмывания денежных средств других лиц, будет поставлен вопрос о привлечении их к ответственности, независимо от их статуса и должности", - сказал прокурор Генпрокуратуры Андриан Лупу.