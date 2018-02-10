В ГПУ похвастались, что наладили контакт с Международным центром для противодействия коррупции

Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола.

Генеральная прокуратура Украины установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. «Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола и т.д. - Генпрокуратурой установлен контакт с Международным антикоррупционным координационным центром (Лондон)», - написал он. Читайте такжеУкраинцев спросили об успехах в борьбе с коррупцией - большинство видит "полный провал" «Указанная структура объединяет представителей упомянутых государств и институтов именно с целью ускорения обмена информацией в сфере противодействия большой коррупции», - добавил Енин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter