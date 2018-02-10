В ГПУ похвастались, что наладили контакт с Международным центром для противодействия коррупции

11:35, 10 февраля 2018
Политика
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Енин похвастался, что ГПУ установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром / фото facebook.com/eugene.enin

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

«Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола и т.д. - Генпрокуратурой установлен контакт с Международным антикоррупционным координационным центром (Лондон)», - написал он.

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«Указанная структура объединяет представителей упомянутых государств и институтов именно с целью ускорения обмена информацией в сфере противодействия большой коррупции», - добавил Енин.

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Теги: #ГПУ#Интерпол#Международный антикоррупционный центр