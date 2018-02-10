В ГПУ похвастались, что наладили контакт с Международным центром для противодействия коррупции
11:35, 10 февраля 2018Политика
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Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола.
Енин похвастался, что ГПУ установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром / фото facebook.com/eugene.enin
Генеральная прокуратура Украины установила контакт с Международным антикоррупционным координационным центром.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.
«Отныне украинским правоохранителям не надо ждать несколько лет для получения информации из США, Великобритании, Сингапура, Интерпола и т.д. - Генпрокуратурой установлен контакт с Международным антикоррупционным координационным центром (Лондон)», - написал он.
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«Указанная структура объединяет представителей упомянутых государств и институтов именно с целью ускорения обмена информацией в сфере противодействия большой коррупции», - добавил Енин.
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