Интерпол запросил дополнительную информацию о деле Дыминского - МВД

Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции (Интерпол) запросила у Национальной полиции Украины дополнительную информацию по расследованию уголовного производства о смертельном ДТП, фигурантом которого является бизнесмен Петр Дыминский.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, соответствующий запрос поступил из-за обращения Дыминского в Интерпол об объявлении его в международный розыск.

"Он (Дыминский - УНИАН), узнав, что мы подали (документы об объявлении в международный розыск - УНИАН), подал жалобу в Комиссию по контролю за файлами по примеру всех наших беглецов - от Портнова до Януковича", - сказал Шевченко.

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Он уточнил, что не знает содержания жалобы, но предполагает, что в ней Дыминский пытается убедить Интерпол в политических мотивах его уголовного преследования. "Предполагаю, что в жалобе пытается убедить Интерпол, что его преследование имеет политический мотив. А мы будем объяснять, когда будем предоставлять дополнительную информацию по делу, что его уголовное преследование имеет исключительно криминальный характер смертельного ДТП", - отметил представитель МВД.

Шевченко также предположил, что бывший первый заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов, который работал во времена президента Украины Виктора Януковича, может консультировать Дыминского о путях защиты.

"Лично я предполагаю, что Портнов может консультировать Дыминского относительно юридического пути защиты от этого преследования. Именно поэтому на его канале (телеканал ZIK - УНИАН) появляется не только Портнов, но и Саакашвили, и общее «зрадофильство», чтобы этим убедить в жалобе Комиссию по контролю за файлами, что он преследуется якобы по политическим мотивам вещания его телеканала", - отметил Шевченко.

Также он уточнил, что документы на объявление в розыск бизнесмена были представлены еще перед Новым годом. "Это было перед Новым годом. Генпрокуратура подала документы для объявления Дыминского в международный розыск", - добавил представитель МВД.

Как сообщал УНИАН, 18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец Mercedes Дыминского врезался в Opel 31-летней Натальи Трилы, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте происшествия.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, однако родственники погибшей утверждали, что за рулем был сам Дыминский.

Впоследствии по результатам экспертиз следствие установило, что мужчина, который на месте происшествия представился водителем автомобиля - виновника ДТП, не управлял автомобилем, в то же время следователи собрали достаточное количество доказательств того, что автомобилем управляло другое лицо. Охраннику бизнесмена было объявлено о подозрении по ст. 396 УК "Сокрытие преступления".

8 декабря в Facebook адвокат Борща Виктор Василюк разместил фотокопию заявления Марии Трилы, матери погибшей женщины, которое была адресована следователю и прокурору по делу. Мать сообщила о полном возмещении ей ущерба, причиненного в результате ДТП, и отсутствии претензий.

12 декабря суд разрешил задержать Дыминского и доставить его в суд для избрания меры пресечения. Как сообщил народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, с Борща было снято обвинение в совершении ДТП, ему объявлено о подозрении в сокрытии преступления.

15 декабря Нацполиция Украины объявила Дыминского в розыск. Согласно информации в карточке раздела "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте МВД, Дыминский скрылся 11 декабря 2017 года, и полиция разыскивает его за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.