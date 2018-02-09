Суд разрешил Розенблату снять электронный браслет

Срок действия других обязательств, возложенных на депутата, продлили еще на два месяца, до 9 апреля.

Соломенский районный суд Киева определил продлить срок действия ранее избранной меры пресечения народному депутату Бориславу Розенблату еще на два месяца, при этом разрешил ему снять электронное средство контроля.

Читайте такжеСуд разрешил Розенблату свободно передвигаться по Украине (видео)Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Да, по решению суда», - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос, отменено ли нардепу Розенблату обязательство носить электронный браслет.

Согласно определению суда, срок действия других обязанностей, возложенных на депутата, продлили еще на два месяца, до 9 апреля.

В частности, суд обязал Розенблата прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому требованию, сообщать об изменении своего места проживания, сдать на хранение в орган, осуществляющий предварительное расследование, свои паспорта для выезда за границу.

Справка УНИАН. 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению денег за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт"). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, но отказала в даче согласия на их задержание и арест.

Розенблат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 («Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), ч. 2 ст. 369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир, а также установил ряд других процессуальных обязательств; позже срок действия меры пресечения был продлен до 18 декабря, а затем - до 11 февраля 2018 года.

19 октября во время обыска самолета, на котором Розенблат собирался отбыть в Кельн (Германия), были изъяты изделия, похожие на ювелирные, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. Тогда в НАБУ утверждали, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

20 октября детективы НАБУ открыли производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта Розенблату (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

8 декабря в Окружном административном суде Киева сообщили об открытии производства по иску Розенблата к НАБУ и САП. В частности, Розенблат просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП, о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий. Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января 2018 года.