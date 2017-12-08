Депутат Розенблат судится с НАБУ и САП

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, Розенблат просит суд признать противоправными действия НАБУ, которые были согласованы с прокурорами САП о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий.

Также депутат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности в ходе соответствующего уголовного производства.

Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря.

Согласно версии следствия, преступление совершено с участием народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции «БПП») и Максима Полякова («Народный фронт»). 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в даче согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно - обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение заграничный паспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

19 августа суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках меры пресечения до 17 октября.

Депутат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), ч.2 ст.369-2 («Злоупотребление влиянием») Уголовного кодекса Украины.