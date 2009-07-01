Верховная Рада до сих пор не возобновила работу

В Верховной Раде Украины до сих пор не возобновлено пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты должны были возобновить свою работу в 13.05, после проведения Согласительного совета по кадровым вопросам.

Но по состоянию на 14.15 пленарное заседание так и не началось.

Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.

При этом депутаты из других фракций не покидают сессионный зал.