Верховная Рада до сих пор не возобновила работу
14:15, 01 июля 2009Политика
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Регионы продолжают "блокаду"
В Верховной Раде Украины до сих пор не возобновлено пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты должны были возобновить свою работу в 13.05, после проведения Согласительного совета по кадровым вопросам.
Но по состоянию на 14.15 пленарное заседание так и не началось.
Народные депутаты от Партии регионов продолжают блокировать трибуну и президиум парламента.
При этом депутаты из других фракций не покидают сессионный зал.
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