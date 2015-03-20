В России задержали экс-депутата Рады Шепелева - журналист

Шепелев скрывается от украинского правосудия после побега из Киевского СИЗО, сообщает украинский журналист Артем Шевченко на своей странице в соцсети Facebook.

Журналист сообщает, что вместе с экс-нардепом был задержан его двоюродный брат по фамилии Панченко, который был за рулем автомобиля во время вывоза беглеца летом 2014 с территории больницы скорой помощи в Киеве, где Шепелев симулировал болезнь.

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"Конвоир Бондаренко, который помог сбежать Шепелеву пока находится в розыске Интерпола и не задержан. Сейчас решается вопрос об избрании санкции о мере пресечения - экстрадиционный арест", - сказано также в сообщении Шевченко.

Журналист добавляет, что Шепелев скрывался от правосудия в подмосковном закрытом госпитале при содействии известного российского бизнесмена армянской национальности, президента одного из баскетбольных клубов РФ. Задержали его на основании международного ордера Интерпола и запроса правоохранительных органов Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что МВД объявило в розыск бывшего депутата Александра Шепелева.