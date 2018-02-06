Поездка чешского депутата в Крым оказалась фейком (фото)

Доубрава уже посещал Крым незаконно, без согласия властей Украины.

Сообщения чешских средств информации о якобы поездке депутата Сената (верхней палаты парламента) Ярослава Доубравы в оккупированный Крым оказались ложными.

Фотографии сенатора в окружении российских военных, которые обнародовал на днях в Facebook антиевропейский и пророссийский активист Жарко Йованович с подписью "Визит в Крым (смайлик)", оказались сделанными в Волгограде в России, передает "Радио Свобода".

Там группа чешских деятелей, среди них и Доубрава, принимала участие в праздновании в начале февраля годовщины окончания Сталинградской битвы 1942-43 годов.

Читайте такжеС триколором и в окружении вооруженных оккупантов: Крым посетила чешская делегация (фото)

По сообщению Радио Свобода, на днях делегация чешских политиков, в составе которой был чешский сенатор Ярослав Доубрава, вернулась из аннексированного Крыма

Представитель чешского Сената Ева Давидова сообщила, что Доубрава ездил в аннексированный Россией Крым по собственной "частной инициативе".

По сообщениям чешских СМИ, члены чешской делегации провели в Крыму встречи с российскими военными, в частности, фотографировались с ними, держа в руках флаг России. В состав делегации входили также депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, председатель Чешского союза бойцов за свободу Ярослав Водичка, активистка Елена Вичанова, публицист Жарко Йованович.

Пресс-секретарь Сената подчеркнула, хотя информация об этой поездке "может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации, ни просьбы от сенатора Доубравы о том, чтобы этот визит стал официальной командировкой Сената или этого сенатора" .

"То есть мы не были ни перед, ни после того информированы об этом событии. Так считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как угодно комментировать", - заявила Давидова.

Как сообщается, это не первая поездка Доубравы в оккупированный Россией Крым. Украина запретила ему въезд после того, как в ноября 2014 году он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на псевдовыборах.