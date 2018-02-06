Без золотых слитков: средний класс, которого нет

Априори средний класс в обществе – главный потребитель. Люди среднего достатка могут позволить себе не ограничивать себя в продуктах, ходить в рестораны, тратиться на какие-то развлечения и так далее. Но, естественно, уровень среднего класса зависит от уровня финансового благополучия в стране.

За примерами далеко ходить не нужно: буквально на днях прочитала, что в Германии семья из четверых человек (двое – это дети) с месячным доходом около 2 тысяч евро считается малоимущей. У нас же люди с таким месячным доходом уже могут говорить, что они находятся на пике успеха. И такой уровень благосостояния в Украине вполне можно считать выше среднего.

Петр Порошенко в своем послании Верховной Раде призвал и парламент, и правительство держать в приоритете интересы именно среднего класса и сделать все возможное для его развития. Получается, отдых на Сейшелах уже можно вписывать в категорию «интересов»?

Вот и получается, что недавние откровения отечественных политиков по поводу среднего класса (то Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что недельный отдых на Сейшельских островах «укладывается в то, что себе позволяет средний класс», то глава Госаудита Украины Лидия Гаврилова заявляет, мол, «у каждого гражданина Украины есть золотые слитки») в один миг превратили ту часть населения, кто до последнего времени считал себя людьми среднего достатка, в малоимущих граждан.

Помнится, как Петр Порошенко в своем послании Верховной Раде призвал и парламент, и правительство держать в приоритете интересы именно среднего класса и сделать все возможное для его развития. Получается, отдых на Сейшелах уже можно вписывать в категорию «интересов»?

Конечно, оценивать состояние каждого гражданина страны, который, пусть и с натяжкой, мог бы назваться «средним классом», дело неблагодарное. А вот пройтись по декларациям самого, что ни на есть политического «среднего класса» - народных депутатов – хоть и долго, но выполнимо.

Если говорить в целом, то депутаты – самый, что ни на есть «средний класс», по крайней мере, по украинским меркам, те еще нищеброды

Не пожалев времени, я провела ревизию финансового положения за 2016 год всех парламентариев. И, поскольку о своих перелетах/путешествиях они в декларациях не отчитываются, поискала золотые слитки. Но - подумайте только – ни у кого не оказалось золотишка! Даже у самых зажиточных, с миллионами кэша и десятками банковских счетов. Так и хочется спросить у Лилии Гавриловой: где же все те граждане страны, которые, по ее мнению, обзавелись собственным «золотым запасом»?

Более того, те из парламентариев, кто ранее декларировал драгметаллы, сейчас о наличии таковых информации не подавали. К примеру, Сергей Тарута, в декларации которого за 2015 год имелся «слиток золота в форме подковы», в ведомостях за 2016 год о нем уже не сообщает. Любопытно, кого «подковал» депутат, который жутко не любит отвечать на вопросы, связанные с финансами.

Кстати, если с золотом у парламентариев не складывается, то криптовалюты в декларациях все же можно найти. Так, у тройки депутатов из БПП (Александра Урбанского, Дмитрия Белоцерковца, Дмитрия Голубова) имеются задекларированные биткоины. Ну, для них, правда, рынки диктуют плохие новости - криптовалюты потихоньку обваливаются. К примеру, сегодня биткоин скатился уже ниже 6 тысяч долларов.

Ну, а если говорить в целом, то депутаты – самый, что ни на есть «средний класс», по крайней мере, по украинским меркам, те еще нищеброды.

Ирина Шевченко