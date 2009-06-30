Полковник Гриценко обратился к капитану Ющенко

Народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Верховная Рада еще до каникул может назначить нового министра обороны, если Президент Виктор ЮЩЕНКО немедленно внесет его кандидатуру для рассмотрения в парламенте. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах.

Депутат в очередной раз подчеркнул “недопустимость ситуации, которая сложилась вокруг военного ведомства”. «Уже 25 дней, – отметил он, – В.ЮЩЕНКО не делает представление на министра обороны. Такого не было ни во времена КРАВЧУКА, ни во времена КУЧМЫ. Ситуация непонятная и опасна своими последствиями».

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что на последнем заседании возглавляемый им Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно принял решение обратиться к Президенту с требованием незамедлительно внести кандидатуру на должность руководителя военного ведомства.

По словам А.ГРИЦЕНКО, “в армии вместо порядка и дисциплины сейчас хаос и беспорядок”.

Он сказал, что завтра в парламенте состоится внеочередное пленарное заседание, и “если В.ЮЩЕНКО сделает представление – его успеют рассмотреть еще на этой сессии ВР”. А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны готов “оперативно собраться и за 30 минут принять решение относительно внесенной кандидатуры”.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО считает необходимым проведение консультаций между Президентом и руководителями парламентских фракций и премьер-министром относительно кандидатуры министра обороны.

«Я обращаюсь к Президенту как к Верховному Главнокомандующему, как полковник А.ГРИЦЕНКО к капитану В.ЮЩЕНКО: армия не может оставаться без первого лица».