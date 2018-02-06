Кто из самых богатых чиновников страны получает наибольшую социальную помощь (видео)
Перед новым годом министры и чиновники выплатили сами себе колоссальные премии. Журналисты выяснили, для чего официально предназначены эти премии и как чиновники оформляют их в декларациях.
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Юристы констатируют, что ограничений для премий украинских чиновников пока не существует. Более того, они оформляются как "доплата на улучшение социально-бытовых вопросов".
Так, заместитель министра обороны получил премию около 300 тысяч, а министр культуры Евгений Нищук выдал заместителям премии по 100 тысяч.
Как сообщал УНИАН, ранее в НАЗК объяснили, почему не уволили осужденную за тяжкое коррупционное преступление сотрудницу.