Кто из самых богатых чиновников страны получает наибольшую социальную помощь (видео)

Юристы констатируют, что ограничений для премий украинских чиновников пока не существует.

Перед новым годом министры и чиновники выплатили сами себе колоссальные премии. Журналисты выяснили, для чего официально предназначены эти премии и как чиновники оформляют их в декларациях.

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Юристы констатируют, что ограничений для премий украинских чиновников пока не существует. Более того, они оформляются как "доплата на улучшение социально-бытовых вопросов".

Так, заместитель министра обороны получил премию около 300 тысяч, а министр культуры Евгений Нищук выдал заместителям премии по 100 тысяч.

Как сообщал УНИАН, ранее в НАЗК объяснили, почему не уволили осужденную за тяжкое коррупционное преступление сотрудницу.