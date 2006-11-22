Кинах: структуры власти становятся рычагами межличностной борьбы

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолий КИНАХ считает, что политические силы должны начать процесс объединения с координации действий.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, комментируя вчерашние слова Президента Украины об объединении демократических сил.

По его словам, на данном этапе речь должна идти о координации действий демократических сил. В то же время объединение демократических, патриотических сил, способных общенациональные интересы рассматривать выше, чем программу отдельных партий, для А.КИНАХА очень актуально. “То, что сегодня происходит в Украине, это не политика единства или компромиссов, это уже политика реванша, более того, углубляется противостояние между ветвями власти. Нельзя допустить, чтобы такие структуры власти, как Кабинет Министров, СНБО, Секретариат Президента стали опять рычагами, используемыми в текущей межличностной борьбе”, - отметил А.КИНАХ.

“Риски огромны, и нам нужно обязательно формировать баланс ответственности и полномочий... Для того чтобы этого достичь, и нужно объединять усилия, но это не может быть сверху”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера в интервью трем украинским телеканалам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал, что выступает за консолидацию демократических сил на базе нового политического проекта.