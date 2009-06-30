Луценко пока не знает, был ли Андрей Ющенко на месте стрельбы

Инцидент возле ресторана "Казачок" произошел между экс-заместителем министра чрезвычайных ситуаций Александром Капитулой и бизнесменом Вали Багировым.

Это следует из комментария министра внутренних дел Юрия Луценко "Комсомольской правде в Украине".

"Оба участника инцидента были доставлены в Дарницкий райотдел милиции, где у Вали Багирова изъяли устройство для отстрела резиновых пуль марки "Форт", проще говоря, "резинку". После чего мужчины были опрошены. К сожалению, тогда они находились в нетрезвом состоянии. Поэтому мы решили опросить их еще раз. Вали Багиров дает показания сейчас, когда мы с вами беседуем. А Александр Капитула будет опрошен во вторник, когда вернется со своей дачи в Житомирской области", - рассказал Луценко.

По его словам, следствию пока неизвестно, "знаком ли сын президента с Вали Багировым, и уж тем более находился ли Андрей Ющенко в машине бизнесмена в момент инцидента".

Газета отмечает, что, скорее всего, слухи о том, что в воздух стрелял сын президента, появились из-за того, что Андрей Ющенко действительно часто отдыхает в этом ресторане.

Однако, по словам администратора заведения Александра, в этот день Андрея там не было.

Кроме того, "невольный повод для пересудов" дал один из участников инцидента.

"По словам очевидцев, поначалу поспорившие пытались запугать друг друга связями. Александр Капитула якобы заявил: я - бывший заместитель министра. А Вали Багиров вроде бы ему ответил: а я - сын президента!", - сказал Луценко.

По его словам, сейчас милиция опрашивает всех, кто был в тот вечер в ресторане и на парковке. Уголовное дело по факту случившегося пока не возбуждено.

"По закону у нас на это есть 10 дней", - сказал Луценко.

Украинская правда