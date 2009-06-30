Литвин: провал кадровых вопросов в ВР пойдет в минус правительству

Внесение изменений в государственный бюджет с целью выделения средств на финансирование Евро-2012 - это то, что могло бы консолидировать и даже временно примирить парламент.

Такое мнение председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН выразил во время пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос журналистов о повестке дня внеочередного заседания парламента, которое состоится 1 июля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам В.ЛИТВИНА, в принятии упомянутых изменений в бюджет заинтересованы и представители правительства, и представители оппозиции.

«Это абсолютно очевидно, ведь речь идет, по большому счету, об авторитете и престиже государства, - подчеркнул спикер. - Думаю, на этом нам нужно сойтись, найти общую позицию и даже объявить временный мораторий на выяснение политических отношений».

Комментируя возможное рассмотрение кадровых вопросов в среду, В.ЛИТВИН отметил: «Дай Бог, чтобы предложения правительства нашли поддержку в парламенте».

«Это важно, потому что если бы эти кадровые вопросы рассматривались в рабочем порядке, то позитивное или негативное решение не имело бы такого резонанса, а поскольку проводится дополнительное внеочередное заседание - здесь нужно исходить из необходимости получения позитивного результата, - подчеркнул он. - В противном случае это сработает «в минус» для правительства».