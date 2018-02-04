Участники "Марша за будущее" едут к Порошенко (фото, видео)

15:51, 04 февраля 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вече со сцены на площади заявили организаторы акции.

Пока в составе автоколонны несколько десятков автомобилей. Некоторые участники вече зажгли файеры.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Как сообщал УНИАН, ранее участники вече - сторонники партии «Движение новых сил» одобрили резолюцию, в которой заявляется, что 18 февраля на Майдане Незалежности в Киеве будет объявлено «решение об отставке» Порошенко с поста президента Украины.

Также организаторы анонсировали на 18 февраля митинги по всей стране.

Перед вече сторонники «Движения новых сил» прошли по центру столицы от парка Шевченко по улице Владимирской к Михайловской площади, затем по улице Михайловской к Европейской площади. В мероприятии приняли участие более 4 тыс. человек.

Организаторы "Марша за будущее" заявляли, что сегодняшняя акция - это начало кампании по требованию "демонтажа системы". Первоочередным требованием участников акции является отставка президента, а затем - проведение парламентских выборов и формирование нового правительства.

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Теги: #марш Саакашвили в Киеве#Марш за будущее#автоколонна к Порошенко
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