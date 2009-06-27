Глава фракции НУ-НС сегодня убедился в своих худших ожиданиях

Председатель фракции «Наша Украина-Народная самооборона» в Верховной Раде, председатель Киевской городской организации партии «Наша Украина» Николай МАРТЫНЕНКО считает, что сегодняшний VII съезд «Нашей Украины» подтвердил наихудшие ожидания совета Киевской городской организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской парторганизации, на этом ее председатель акцентировал, комментируя результаты съезда, состоявшегося 27 июня в Киеве.

“Ход VII съезда «Нашей Украины», под режиссурой руководства партии, подтвердил наихудшие ожидания совета Киевской городской организации”, - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

По его мнению, «в партии окончательно победили опасные тенденции разрушения демократических основ, превращения нашей политической силы на закрытое акционерное общество».

«Беспрецедентным стал призыв руководителя партии к коллективной политической расправе «без суда и следствия» над однопартийцами, над мощнейшей региональной организацией, которая посмела иметь собственное мнение относительно будущего «Нашей Украины». К сожалению, псевдо-вожди пытаются использовать партию в собственных политических целях, как послушный инструмент для дестабилизации ситуации в государстве», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

По его убеждению, «в этой ситуации говорить ни о демократии, ни о политических перспективах «Нашей Украины», к сожалению, не приходится».

Он прибавил, что вскоре киевские «нашоукраинцы» обсудят решения съезда и будут самостоятельно определяться со своим членством в партии.

Н.МАРТЫНЕНКО также отметил, что не собирается выходить из парламентской коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня съезд партии «Наша Украина» поручил политсовету партии принять решение поменять руководство киевской парторганизации.

Такое решение было принято по предложению народного депутата Ксении ЛЯПИНОЙ.

Выступая на съезде, К.ЛЯПИНА отметила, что сегодня руководство киевской организации «Нашей Украины» фактически оторвало от работы киевлян - рядовых членов партии.

По ее словам, из этой ситуации есть выход, в частности, в соответствии с уставом партии, можно осуществить перерегистрацию киевской городской организации.

26 июня киевская городская организация «Нашей Украины» заявила, что не будет принимать участия в съезде партии 27 июня.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал съезд партии дать оценку отказу киевской парторганизации, которую возглавляет Н.МАРТЫНЕНКО, от участия в съезде.