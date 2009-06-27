Наша Украина снимет киевского голову

Съезд партии «Наша Украина» поручил политсовету партии принять решение о смене руководства Киевской парторганизации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято по предложению народного депутата, члена партии Ксении ЛЯПИНОЙ.

Выступая на съезде, К.ЛЯПИНА отметила, что сегодня руководство Киевской организации «Нашей Украины» фактически оторвало от работы киевлян - рядовых членов партии.

По ее словам, из этой ситуации есть выход, в частности, в соответствии с уставом партии, можно осуществить перерегистрацию Киевской городской организации.

Поэтому съезд принял решение поручить политсовету провести такую перерегистрацию, чтобы затем провести конференцию городской организации и избрать новое руководство.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Киевская городская организация «Нашей Украины» заявила, что не будет принимать участия в съезде партии.