Депутатам от НУ дали неделю на выход из коалиции
16:06, 27 июня 2009Политика
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Иначе Ульянченко обещает санкции
Съезд партии «Наша Украина» дал неделю народным депутатам – однопартийцам на выход из коалиции, а иначе они будут исключены из политсовета партии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель совета партии Вера УЛЬЯНЧЕНКО, выступая на съезде “Нашей Украины”.
“Подождем неделю, потом будем применять санкции”, - заявила она, напомнив о принятой сегодня резолюции, которой съезд обязывает депутатов выйти из коалиции.
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