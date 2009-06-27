Депутатам от НУ дали неделю на выход из коалиции

Съезд партии «Наша Украина» дал неделю народным депутатам – однопартийцам на выход из коалиции, а иначе они будут исключены из политсовета партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель совета партии Вера УЛЬЯНЧЕНКО, выступая на съезде “Нашей Украины”.

“Подождем неделю, потом будем применять санкции”, - заявила она, напомнив о принятой сегодня резолюции, которой съезд обязывает депутатов выйти из коалиции.