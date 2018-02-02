Йованович рассказала о "тайной комнате" в посольстве США для разговоров с украинскими политиками

Посол отрицает, что проводит с украинскими политиками "воспитательную работу".

Появились слухи, будто в здании посольства США и резиденции посла в Киеве есть тайная комната или бункер, в котором с украинскими политиками проводят "воспитательную работу".

Посол США в Украине Мари Йованович в интервью программе "Право на власть" на телеканале "1+1" эти слухи опровергла.

"Я думаю, что украинские политики знают, что им надо делать, поэтому нет (не провожу "воспитательную работу"). Я бы даже такого не стала делать. Это зависит от украинцев. А вот насчет тайной комнаты – ну, вопрос оригинальный и интересный, но я не знаю, откуда он у вас взялся. Ибо идея бункера или тайной комнаты в резиденции – немножко сумасшедшая. Итак, нет, нет у нас тайной комнаты", - сказала Йованович.

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Резиденция посла США находится на столичном Подоле.

"А вот насчет резиденции на Подоле, это историческое здание и очень старое – по крайней мере, по американским стандартам. Там было все - от коммуналки до дома для пожилых людей, а теперь это резиденция американского посла. Поэтому мы сделаем маленькую брошюрку об истории здания. И я буду очень рада показать вам и вашим зрителям, и вы увидите, что нет там никакой тайной комнаты. Но есть много интересного", - пообещала посол.

На вопрос, приглашает ли она украинских политиков в свою резиденцию, чтобы поучать, Йованович ответила:

"Правда не такая интересная как фантазия".