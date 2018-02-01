ГПУ готова направить в Австрию запрос об экстрадиции Гужвы (видео)

По словам заместителя генпрокурора, если любой из действующих органов следствия выступит инициаторам объявления Гужвы в международный розыск и подготовит соответствующий запрос, то ГПУ направит запрос австрийским властям об экстрадиции главного редактора "Страна.ua".

Генеральная прокуратура Украины готова направить в Австрию запрос об экстрадиции директора ООО «Вести Масс-Медиа» Игоря Гужвы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

По его словам, поскольку прокуратура уже не является органом следствия с 20 декабря 2017 года, любой из действующих органов следствия должен инициировать объявление Гужвы в международный розыск и подготовку ходатайства о выдаче лица из другого государства.

«Есть органы - Государственная фискальная служба, и я точно не помню, какой орган расследует еще производства (в которых фигурирует Гужва - УНИАН), возможно СБУ, - которые должны выступить инициатором объявления лица в розыск, в том числе по каналам Интерпола, а также подготовки запроса о выдаче, после установления локации лица. В данном случае речь может идти напрямую о направлении запроса в Австрию», - заявил он.

«Прокуратура как центральный компетентный орган в сфере экстрадиции безусловно подаст указанный запрос по соответствующим каналам к нашим партнерам», - добавил Енин.

Как сообщал УНИАН, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским вымогали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы - 10 тыс. долларов - Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве «сфабрикованными».

24 июня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 544 тыс. грн.

26 июня за Гужву внесли залог, 27 июня его выпустили из СИЗО.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.