Бютовец раскусил сегодняшний «коварный план» Секретариата Ющенко

Целью съезда партии «Народный Союз - Наша Украина» является реализация плана Секретариата Президента отозвать министров из правительства, чтобы сделать его недееспособным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО в эфире телеканала «Украина».

По его словам, это должно привести к «новым парламентским выборам».

При этом он подчеркнул, что в условиях кризиса «недееспособное правительство это меньше всего нужно было бы сегодня стране».

В ответ народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ заявил, что на политсовете НСНУ не определялся для рассмотрения на съезде вопрос об отзыве министров из правительства.

По его словам, речь идет только об обращении к депутатам от “Народного Союза Наша Украина”, которые являются членами фракции НУ-НС, с призывом выйти из коалиции.

Как сказал А.ПАРУБИЙ, когда премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «снимала Владимира ОГРЫЗКО, Юрия ЕХАНУРОВА совместно с Партией регионов (речь идет об их отставке с должностей министра иностранных дел и министра обороны Украины – УНИАН), то речь не шла об экономических законах и об антикризисном пакете”.

А.ПАРУБИЙ подчеркнул, что и тогда было понятно, что «нет возможности избрать новых коммунистов». После смеха в зале А.ПАРУБИЙ отметил, что он оговорился, отметив, что речь идет о министрах. При этом добавил, что такая оговорка не является случайной, «потому что коммунистов много уже есть в правительстве и, к сожалению, это наиболее надежный боевой отряд «Батькивщины».

Он подчеркнул, что сегодня правительство формируется «как избирательный штаб Юлии ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, сегодня состоится съезд партии НСНУ. Участие в нем примет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.