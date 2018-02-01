Боль в желудке и депрессия: отец назаконно арестованного в РФ Гриба бьет тревогу из-за состояния здоровья сына

Рассмотрение апелляции на меру пресечения Гриба в российском Краснодаре организовали так, чтобы его родители не успели приехать.

Отец 19-летнего украинца Павла Гриба, который был похищен с территории Беларуси и незаконно арестован в Российской Федерации, обеспокоен состоянием здоровья своего сына. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

"Сегодня, 1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - сообщил Игорь Гриб.

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"По информации адвоката, у Павла очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе. Общее депрессивное состояние, как следствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Нет ни лекарств, ни минимального диетического питания. Внутреннее кровотечение может открыться в любое время. Профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет. Оказать медицинскую помощь никто не сможет. Каждый день в СИЗО может быть последним для Павла! Жизнь Павла в опасности!", - подчеркнул отец.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Суд постановил содержать его под стражей до 4 января 2018 года.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. 13 октября в МИД Украины сообщили, что Представительство МИД РФ в Краснодаре направило официальный отказ в возможности посещения Павла украинскими врачами.

20 ноября отец Гриба заявил, что состояние здоровья его сына ухудшается. Решением Октябрьского районного суда г. Краснодар от 15 декабря 2017 года срок содержания под стражей Павла Гриба продлен до 4 марта 2018 года.