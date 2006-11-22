Попугай Третьякова выучил ”Разом нас багато”
Нардеп дал эксклюзивное интервью УНИАН
Народный депутат от «Нашей Украины», бывший первый помощник Президента Александр Третьяков опразднует День Свободы на Майдане. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН: "Конечно, приду на Майдан, возьму с собой жену, дочь. Для меня это праздник, очень искренний и эмоциональный. Пожалуй, наряду с рождением дочери. Эти два события позволили мне пережить самое возвышенное, чистое, глубокое из того, что я когда-либо испытывал…" Александр Третьяков, рассказывая о событиях двухлетней давности, вспоминает: "Дома тоже был Майдан. Помню, просыпаюсь утром, а полуторагодовалая дочь обнаружила мою оранжевую шапку и надела ее. А попугай при этом кричит: «Разом нас багато»…"
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