Попугай Третьякова выучил ”Разом нас багато”

Народный депутат от «Нашей Украины», бывший первый помощник Президента Александр Третьяков опразднует День Свободы на Майдане. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью УНИАН: "Конечно, приду на Майдан, возьму с собой жену, дочь. Для меня это праздник, очень искренний и эмоциональный. Пожалуй, наряду с рождением дочери. Эти два события позволили мне пережить самое возвышенное, чистое, глубокое из того, что я когда-либо испытывал…" Александр Третьяков, рассказывая о событиях двухлетней давности, вспоминает: "Дома тоже был Майдан. Помню, просыпаюсь утром, а полуторагодовалая дочь обнаружила мою оранжевую шапку и надела ее. А попугай при этом кричит: «Разом нас багато»…"

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