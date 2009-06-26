Яценюк: Конституции нужна «защита от дурака»

Лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК хочет собрать подписи за проведение референдума по вопросам конституционной стабильности еще до президентской кампании. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу.

“Мы хотим успеть до президентской кампании ”,- сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что референдум не может быть декларативным. По его словам, “Фронт перемен” будет требовать, чтобы в случае вынесения какого-то вопроса на референдум, за который проголосовало бы большинство украинцев, он должен стать частью национального законодательства.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, Конституции Украины нужна “защита от дурака”. “Так инженеры называют меры безопасности, которые осложняют случайное или умышленное вмешательство извне в работу сложного механизма, оборудования или программного обеспечения”, - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК видит задачу “Фронта перемен” в ограждении украинских политиков от изменений Конституции, которые предусматривают только одно, - увидеть свои личные интересы в этой Конституции. “В День Конституции у меня только одно обращение к тем политикам, которые внесли свои проекты Конституции: осознайте, что Конституция - это не ваш документ, Конституция - это документ нации и государства. Отзовите их, займитесь делом, займитесь выведением страны из кризиса”, - сказал лидер “Фронта перемен”, добавив, что изменения в Конституцию не являются предпосылкой стабильности в Украине.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что следует заставить украинских политиков выполнять действующую Конституцию. “Какую Конституцию не дай украинским политикам, они все равно сделают из нее комплект макулатуры. Поэтому самое важное - заставить их выполнять действующую”, - убежден А.ЯЦЕНЮК.