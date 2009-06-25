Ющенко против разделения постов мэра Киева и главы КГГА

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против разделения полномочий мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации и заявляет, что не подпишет соответствующий закона в случае его принятия парламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопросы.

«Я не подпишу, потому что, по моему глубокому убеждению, это не улучшит систему правления в Киеве», - сказал он.

Президент напомнил прошлые досрочные выборы Киевсовета и мэра столицы, проведенные, по его мнению, по мотивам политической целесообразности.

По словам главы государства, это привело к тому, что сегодня в Киевсовете «из-за партийного противостояния невозможно принять ни одного здравого решения».

«Я уверен, что усиление политической конфронтации в Киеве является ошибочным, и этой дорогой не стоит идти», - отметил Президент.

Он также допустил, что после принятия закона о разграничении полномочий мэра и председателя КГГА Киевсовет переберет на себя полномочия органа исполнительной власти, и это лишь ухудшит ситуацию в столице.